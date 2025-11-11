AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Siyasi partilerin bir kısmı sadece ideoloji odaklı siyasi cemaatlere dönüşüyor'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kütüphane Sohbetleri" programına katıldı. Çelik, "Siyasi partilerin bir kısmı sadece ideoloji odaklı siyasi cemaatlere dönüşüyor. Bir kısmı da siyasi fikirden boşalan bir takım siyasi şirketlere dönüşüyor" dedi.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kütüphane Sohbetleri" programına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı. Programda, gençlerle bir araya gelen Çelik, kültür ve bilgiye erişimin yanı sıra AK Parti’nin siyasi fikir temelinden bahsetti.

Kültür kavramının bir milletin sorun çözme kapasitesinin toplamı olduğuna dikkati çeken AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bir millet kendi sorunlarını nasıl çözüyor, gündelik hayatını nasıl yaşıyor, hayatın önüne getirdiği krizler karşısında nasıl bir tutum sergiliyor, işte biz buna kültür diyoruz. Bu mesele o kadar çok önemlidir ki bu otoriter dönemlerde doğrudan otoriter rejim savunucuları tarafından Türkiye’nin karşılaştığı darbe dönemlerinde doğrudan müdahale edilen, doğrudan yönlendirilmeye çalışılan bir konu olmuştur. Örneğin o zamanki darbe dönemlerinde kurulan Milli Güvenlik Kurulu bünyesindeki bazı mekanizmalarla kitaplara müdahale edilmesi ya da film senaryolarına müdahale edilmesi gibi hususlar söz konusu olabilmiştir. Hatta bir gün rahmetli Sırrı Süreyya Önder anlatmıştı, bir filmin senaryosunu yazıyorlar, yazdıktan sonra sansür kurulundan geçince kendisi tanıyamıyor, ‘Bu bizim film ne olmuş’ diyor, sansür kurulundan sonra kaybolmuş diyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin siyasi fikir temelinde bir siyasi parti olduğunu belirten Çelik, "Ben yıllar evvel bir makale yazmıştım. Türk siyasi hayatında siyasi partiler yok oluyor. Siyasi partilerin bir kısmı sadece ideoloji odaklı siyasi cemaatlere dönüşüyor. Bir kısmı da siyasi fikirden boşalan bir takım siyasi şirketlere dönüşüyor. Dolayısıyla siyasi şirketlerle siyasi cemaatler arasında kalmış bir siyasi yapının toplumsal bir şekilde meseleleri ele alması ve toplumsal sorunlara çözüm üretmesi gibi bir kapasitenin o toplumda herhangi bir şekilde var olamayacağını iddia ediyordum" dedi.

Eskiden bilgiye erişimin son derece sınırlı olduğunu ve o bilgiyle hayata bakış açısının belirlendiğine dikkati çeken Çelik, "Şimdi o kadar büyük bir bilgi bombardımanının altındasınız ki, doğrunun ne olduğunu bilmek konusunda büyük bir sıkıntı yaşıyorsunuz. O yüzden Kültür Sanat Politikaları Başkanımız Hüseyin Bey’in başlattığı bu faaliyetin son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani belli bir topluluk içerisinde karşılıklı olarak bu meseleleri konuşmamız ve önümüzdeki dönemde bilgiyle, siyasetle, toplumla, sanatla, hayatla nasıl bir ilişki kuracağımız konusunda kafamızı netleştirmemiz son derece önemlidir" şeklinde konuştu.