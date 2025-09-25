AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler: 'Yıllardır Sarıyer'i yöneten CHP belediyesinin bir tane eserini görmedik'

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ kapsamında Sarıyer’de STK’larla bir araya geldikten sonra şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulundu. Güler, "450 bine yaklaşan nüfusuyla Boğaz’ın incisi dediğimiz, bu ilçemizde yıllardır burayı yöneten CHP belediyesinin bir tane eserini görmedik. Nerede bir kongre, kültür, spor, gençlik merkezi" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de seslenen Güler, "30 yıldır sizin yönetiminizde olan pislikten, çöplükten geçilmeyen, körfezin adeta fosseptik çukuruna çevirdiğiniz şu İzmir’de bu sene kullandığınız şu 84 milyar TL bütçeyi nereye harcadınız? Bir hesap ver. Kendi yönettikleri belediyelerin rezilliğine hiç bakmayın" ifadelerini kullandı.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ kapsamında İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Karadeniz Vakfı’nda gerçekleştirilen kahvaltıda STK temsilcileri, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Ardından Poligon Mahallesi’nde oturan 15 Temmuz gazisi Mevlüt İşyar’ı evinde ziyaret eden Güler, şehit Uğur Taşçı’nın ailesine de ziyaret gerçekleştirdi. Programa AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler’in yanı sıra Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Küçük, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Harun Muş, MKYK Üyesi Ziya Serdar Kılıç, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Serap Yaşar, MKYK Yedek Üyesi Sevde Sena Dağı Akdemir katıldı.

Sarıyer’deki ziyaretleri ile ilgili açıklama yapan AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "Ağustos’un 2. haftasından itibaren başlayan saha çalışmaları bugün İstanbul’un 39 ilçemizle birlikte tamamlanmış oluyor. AK Parti yaz boyunca Meclis kapalı olsa da sahadaydı. Temel atma törenlerine, açılış programlarına katıldık. Vatandaşlarla bir araya geldik. Bizler de bazı gazi ve şehit ailelerini ziyaret ettik. AK Parti kendi dinamikleri açısından sahada en etkinli çalışmaları yapan parti. Yaz boyu dolu dolu birçok program gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızla gönül köprüleri tekrar kuruldu. Eleştirileri dinledik, önerileri not aldık. Sahadan elde ettiğimiz bilgiler çok kıymetli. Bugün Sarıyer’de olacağız, sahada çalışma yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslenen Güler, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, 30 yıldır sizin yönetiminizde olan pislikten, çöplükten geçilmeyen, körfezin adeta fosseptik çukuruna çevirdiğiniz şu İzmir’de bu sene kullandığınız şu 84 milyar TL bütçeyi nereye harcadınız? Bir hesap ver. Kendi yönettikleri belediyelerin rezilliğine hiç bakmayın" ifadelerini kullandı.

CHP belediyesinin bir tane eserini görmediklerini kaydeden Güler, "Sarıyer’de ilçe kongremizi yapacağımızda bir kültür, kongre merkezi var mı diye sordum. Nerede, ne gezer? Yok. 450 bine yaklaşan nüfusuyla Boğaz’ın incisi dediğimiz bu ilçemizde yıllardır burayı yöneten CHP belediyesinin bir tane eserini görmedik. Nerede bir kongre, kültür, spor, gençlik merkezi? Biz yapacağız. İnşallah biz Sarıyer’in ihtiyaçları noktasında hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Terörsüz Türkiye hedefinde çalışmaların devam ettiğini belirten Güler, "Dün itibarıyla 13. toplantısını yaptığı, TBMM Başkanımızın önderliğinde kurulan terörsüz Türkiye hedefinde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları devam ediyor. Bunu istismar etmeye çalışan bazı insanlar var. Öncelikle şunu belirtmek isterim; Türkiye bölgesinde ve dünyada sözüne itimat edilen, kararlı ve güçlü bir devlet. Kendi sorunlarını çözme iradesi, kararlılığı ve tecrübesi de var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin başlatmış olduğu süreçle beraber biz Türkiye’nin yaşadığı geçmişten bugüne tüm sorunlarını masaya yatırıyoruz. Çözmek için bir irade ortaya koyuyoruz. Hiçbir pazarlığa dair şart veya farklı bir durum yaşanmadan gazilerimizi ve şehitlerimizi, onların bize emanet ettiği hatıraları incitmeden, onların ailelerini incitmeden biz bu sorunu kalıcı olarak kökten çözecek bir irade ortaya koyuyoruz. Biliyoruz ki yıllardır kuzeyimizde süren Rusya-Ukrayna savaşı, yine 7 Ekim’den beri soykırımcı İsrail’in saldırıları, Uzak Doğu’da, Balkanlar’da, Kafkaslar’da bölgesel gerilimler var. Dünya adeta sanki 3. Dünya Savaşı’nı yaşıyor. Özellikle ekonomik savaş artık ayyuka çıkmış durumda. Pandemiyle beraber tedarik zincirinde kırılmalar yaşandı. Parasıyla bile birçok hammaddeye ulaşamadığınız ekonomik krizin arkasında farklı mücadele ve farklı kriz alanları var. Biz de bu manada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi bu kriz alanından uzak tutacak, adeta bir istikrar adası olarak bu ülkeyi çok daha büyük, çok daha gelişmiş, ekonomik refahını arttırmış bir ülke olarak önümüzdeki dönemlere, gençlerimize, çocuklarımıza emanet etmek için gayret ediyoruz" dedi.