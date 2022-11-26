AK Parti Teşkilat Akademisi Yalova'da eğitim programı düzenledi

AK Parti Teşkilat Akademisi’nin düzenlediği Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı çerçevesinde Yalova’da eğitim düzenlendi.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi eğitimleri, 81 ilde ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları olmak üzere üç kademe il ve ilçe yönetimlerini kapsıyor. 93 bin teşkilat mensubuna çeşitli alanlarda dersler verilmesi hedeflenen program bu yıl "Türkiye Yüzyılı" adı altında planlandı. Programın dördüncü haftasında eğitim gerçekleştirilen 7 ilden birisi de Yalova oldu.

Yalova Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitimin açılışında konuşan İl Başkanı Muğlim Bağatar, “Genel Merkez Ar-Ge Başkanlığımız tarafından bugün inşallah hep birlikte Teşkilat Akademisi programımızda birbirinden değerli misafirlerimizi, büyüklerimizi ağırlayacağız. İşte bizim teşkilatlarımızın farkı burada. Biz başarılı olmak için önce eğitimli, inançlı, gayretli olacağız ve işimizi iyi takip edeceğiz arkadaşlar. AK Parti’nin kurumsal yapısı gereği değerli büyüklerimiz bilgilerini bizlerle paylaşıyorlar, bizler de bunu en güzel şekilde sahaya yansıtacağız. Kıymetli arkadaşlar maksimum verimi almaya çalışanlım inşallah. Önümüzde önemli bir seçim var. O yüzden tecrübe paylaşımları çok önemlidir” dedi.

Ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilen eğitimde İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk "Seçim 2023", Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın "Siyasal İletişim ve Yeni Medya", Gazeteci Zafer Şahin "Sıkça Sorulan Sorular", Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ise "Türkiye Yüzyılı” konularında paylaşımlarda bulundu. Programı Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü ve teşkilat mensupları takip etti.