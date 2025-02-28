AK Parti Teşkilatı, Büyüksinekli, Küçükkılıçlı ve Fener Mahallelerinde 1/5000'lik Planları Değerlendirdi

AK Parti teşkilat mensupları, İBB Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı ile birlikte Büyüksinekli, Küçükkılıçlı ve Fener mahallelerinde yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli nazım imar planlarını değerlendirmek üzere mahalle sakinleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti teşkilat mensupları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı öncülüğünde Büyüksinekli, Küçükkılıçlı ve Fener mahallelerinde uygulanmaya başlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarını değerlendirmek amacıyla mahalle sakinleri ve muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Büyüksinekli Mahalle Muhtarı Birol Balcı, Küçükkılıçlı Mahalle Muhtarı Engin Girgin ve Fener Mahalle Muhtarı İsmet Altınkoç da katıldı. Yapılan görüşmelerde, planların bölgenin gelişimi açısından önemi ele alınarak vatandaşların görüş ve önerileri dinlendi.

Toplantının ardından açıklama yapan Celalettin Yazıcı, “Mahalle sakinlerimiz ve muhtarlarımızla bir araya gelerek planlarımızı değerlendirdik. Silivri’miz için hayırlı olsun” dedi.