AK Parti Teşkilatı esnafa bayrak dağıttı

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım esnafları ziyaret ederek bayrak dağıttı.

AK Parti Teşkilatı esnafa bayrak dağıttı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım esnafları ziyaret ederek bayrak dağıttı.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz ve AK Parti teşkilatı olarak Cumhuriyetin 100. Yıl coşkusunu esnaflara bayrak dağıtarak kutladı. Tek tek esnaflara sohbet eden Başkan Yıldırım Türkiye Yüzyılına değindi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yaptığı ve yapacağı çalışmalardan bahseden Yıldırım, ‘’Cumhuriyetimizin 100. Yılında böylesine büyük bir günde bayrak dağıtarak hazırlığımızı yapmak istedim. Hem kendimiz hem esnafımız kutlamaya hazır. Her yer bayrağımızla dalgalansın, şanlasın. Türkiye Yüzyılında hepimizi beraber daha ileriye yönelik çalışmaya, davranmaya davet ediyorum. Bizlere emanet edilen Cumhuriyetimizi kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.