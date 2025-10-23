AK Parti teşkilatı muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ’Birlik ve Beraberlik Gecesi’nde muhtarlarla bir araya gelen AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi.

Düzenlenen gecede, Osmangazi’nin 136 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlığa verdiği önemi herkesin çok iyi bildiğini ifade etti. Gürkan, "Cumhurbaşkanımızın iradesiyle muhtarlarımızla her zaman güçlü bir istişare içindeyiz. Çünkü biz biliyoruz ki muhtarlarımız, devletimizin vatandaşa uzanan ilk elidir. Mahalledeki her ihtiyaçtan, her vatandaşımızın derdinden ilk haberdar olan, devletin sıcak yüzünü mahalle halkına yansıtan kişiler sizlersiniz. Biz, AK Parti teşkilatları olarak her zaman muhtarlarımızın yanında olduk. Çünkü güçlü bir yerel yönetim anlayışının en önemli parçası muhtarlarımızdır. Sizlerin katkısıyla şehirlerimiz gelişiyor, mahallelerimiz güzelleşiyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçları daha hızlı karşılanıyor. Biz, mahalle mahalle, sokak sokak sahadayız ve bu yolda muhtarlarımızla el ele yürümekten büyük bir onur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın da sık sık ifade ettiği gibi, bizim siyaset anlayışımız millete hizmet siyasetidir. Bu anlayışla hareket eden muhtarlarımız, devlet-millet kaynaşmasının en somut örneğini ortaya koyuyor. Hep birlikte, Bursa’mızın ve Osmangazi’mizin her köşesine hizmet götürmek için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ise Osmangazi’nin tüm mahalleleriyle güçlü bir dayanışma içinde olduklarını belirterek, "136 mahallemizdeki muhtarlarımızla birlik, beraberlik ve uyum içinde çalışıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını, vatandaşlarımızın taleplerini ortak bir anlayışla çözüme kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Programda ayrıca Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, organizasyondan dolayı İl Başkanı Davut Gürkan ve İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş’a teşekkür ederek, muhtarlar adına memnuniyetini dile getirdi.