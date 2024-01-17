AK Parti, toplantı öncesi şehitleri unutmadı
Bilecik AK Parti teşkilatı, Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı şehitler için saygı duruşunda bulunarak başladı.
Bilecik AK Parti teşkilatı, Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı şehitler için saygı duruşunda bulunarak başladı.
Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pençe-Kilit harekatında şehit düşen askerler için bu hafta düzenlenen toplantı öncesi saygı duruşu ve dua okunarak başlandığını belirtti. Başkan Yıldırım, "Şehitler ölmez vatan bölünmez diyerek başladık. 1 dakikalık saygı duruşumuzun ardından şehitlerimizin ruhlarına dualar ettik. Yaşanan bu terörün bitmesini diliyor, ülkemizin topraklarının bütünlüğü için savaşan askerlerimize güç diliyor, şehadete kavuşan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum’’ ifadelerini kullandı.