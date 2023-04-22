AK Parti ve BBP'den MHP'ye Ramazan Bayramı ziyareti

Adalet ve Kalkınma Partisi ve Büyük Birlik Partisi (BBP) heyetleri Ramazan Bayramı dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) genel merkezinde bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen bayramlaşma ziyaretine ilk olarak AK Parti heyetinden Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Reşide Yüksel ve Gençlik Kolları Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Osman Nuri Anbarkaya ziyareti gerçekleştirdi. Daha sonra Büyük Birlik Partisi heyetinden Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, MKYK üyesi Hakan Çelen ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Tuğba Özyolu’ndan oluşan heyet MHP Genel Merkezi’ne gelerek bayramlaşma ziyaretlerini gerçekleştirdi. Bayramlaşma ziyarete gelen heyetleri ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK üyeleri Necmi Yıldırım ve Mertcan Ağaç karşıladı.

Hem MHP hem de AK Parti ve BBP heyeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı bu bayramın buruk geçtiğini vurgulayarak hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için başsağlığı diledi.