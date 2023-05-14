AK Parti ve CHP Genel Başkan Yardımcıları oylarını Balıkesir'de kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, oylarını Balıkesir’de kullandı. Her iki genel başkan yardımcısı, attıkları oyların sonrasında "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Balıkesir’de kullandı. Uygur, oy vermek üzere eşi ve kızıyla Altıeylül ilçesindeki Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geldi. Oyunu 1306 numaralı sandıkta kullanan Uygur, vatandaşların yoğun olarak seçime katıldığını söyledi. Uygur, "Demokratik bir olgunluk içinde milletimiz geleceği hakkında yine en doğru kararı verecektir. Önemli bir seçim. Biz milletimizin sağduyusuna, ferasetine ve basiretine inanıyoruz. Milletimizin Türkiye’miz ve geleceğimiz için en doğru kararı vereceğine inancımız tamdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise oyunu Gönen ilçesinde bulunan Işıl İpek İlköğretim Okulu’nda kullandı. Oğlu Erdal ile sandık başına giden Akın, "Bugün aynı zamanda Anneler Günü, tüm annelerimizin bu güzel gününü kutluyorum. Annelerimizin hayır duası ile güzel bir Türkiye’de inşallah birlikte olacağız" dedi.