AK Parti ve MHP'den destek alan CHP'li başkan gözyaşlarını tutamadı

Bilecik Belediyesi ile Alve İnşaat arasında yaşanan AVM krizi sonrası 25 adet taşınmazın satışı ve satışa ilişkin yetki konusunda AK Parti ve MHP’den destek alan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı gözyaşlarını tutamadı.

Bilecik’te geçtiğimiz günlerde Bilecik Belediyesi ile Alve İnşaat arasında imzalanan protokolün firma tarafından sonlandırılmasının ardından belediyeden tahsil edilemeyen borca karşılık haciz süreci resmen başlatılmıştı. Bu olay sonrası Bilecik Belediye Meclisi bugün olağan üstü toplanarak, 25 adet taşınmazın satısı ve satışa ilişkin yetki konusu görüştü. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 25 adet taşınmaz içinde Eski Otogarın bulunduğu ticari 3 parsel satışından vazgeçildiğini söyledi. 3 parselin satış yetkisinden çıdatılırken, kalan yerler için Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine oy birliği ile kabul edildi. AK Parti ve MHP grubu yaşanan süreçte Bilecik halkının çıkarları doğrultusunda Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın her zaman yanında olduklarını belirttiler. Bilecik’in geleceği ile bir firmanın oynamasına asla izin vermeyeceklerini söyleyen AK Parti ve MHP grubunun sözleri sonrası CHP’li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı gözyaşlarına hakim olamadı.