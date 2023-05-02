AK Parti Vekil Adayı Öztürk, Maltepelilerle buluştu, esnafı ziyaret etti

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Ümmü Gülşen Öztürk, Maltepe’de vatandaşlarla sohbet etti, esnafları ziyaret ederek karanfil dağıttı. Vekil adayı Gülşen ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar Gülşen’e desteklerini iletti.

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Ümmü Gülşen Öztürk, seçim çalışmaları çerçevesinde Maltepe Meydanı’na geldi. Öztürk, yoldan geçen vatandaşlarla sohbet etti, karanfil hediye etti. Ardından çevre esnafına da ziyarette bulunan Vekil Adayı Öztürk, talepleri dinledi. Öztürk, esnafa yönelik yürütülen ve gelecek dönemde çalışmalarına başlanacak olan faaliyetlere ilişkin bilgiler aktardı. Hem vatandaşlar hem de çevre esnafı, seçimde destekçi olacaklarını belirterek hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Ben gençlerimize güveniyorum"

Esnaf ziyareti sonrası konuşan AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Ümmü Gülşen Öztürk, "Ben gençlerimize güveniyorum. 15 Temmuz’da da onlar sahadaydı. Şehit olan kardeşlerimizin birçoğu genç kardeşlerimizdi. Genç kardeşlerimizin yine vatana sahip çıkacaklarına inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye büyük bir teveccüh var. Ben parti kurulduğundan beri teşkilattayım. Seçmenin hiçbir zaman sandığa bu kadar sahip çıktığını görmedim. Her seçmen teşkilat gibi çalışıyor. Vatandaşlar gençlere sahip çıktıklarını söylüyor. Sosyal medyada kafalarının karıştırılmasına izin vermediklerini söylüyorlar. Elhamdülillah saha çok güzel" dedi.