AK Parti Yalova'da 35 başkan aday adayı

AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, 35 kişinin belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusu yaptığını açıkladı ve 26 kasımda yapılacak temayül yoklamasıyla ilgili bilgi verdi.

Güçlü, Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Merkez İlçe Başkanlığı Toplantı Salonu’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Güçlü, burada yaptığı konuşmada, “Temayül yoklaması bütün Türkiye’de aynı anda yapılacak. Kimlerin temayülde oy kullanacağı ve temayülü katılacağı genel merkezimiz tarafından belirleniyor. Temayül 26 kasımda yapılacak. İl, ilçe ve beldeler dahil olmak üzere 35 kişinin belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusu yaptı. Temayül yoklamasında genel merkezimiz tarafından milletvekillerimizden, MKYK’larımızdan görevlendirmeler olacak” diye konuştu.

Güçlü’nün konuşmasının ardından Yalova Belediye başkan adayları İsmail Atik, Hüseyin Uygun, Ahmet Uzun ve Yusuf Ziya Şener kendilerini tanıttı. Öte yandan merkezde Murat Çoban’ın da aday olduğu açıklandı.

AK Parti’nin ilçe ve beldelerdeki diğer aday adayları ise şöyle oldu: Armutlu’dan Ayhan Demirelli, Mehmet Ali Altuncu, Mehmet Çelik, Cengiz Arslan. Altınova’da Hakan Kayabaşı, Ferman Durmaz, Regaip Ahmet Özyiğit, Mehmet Çeliköz, Abdulhafiz Karadağ, Çınarcık’tan Ayşe Yasemin Çetinel, Çiftlikköy’den Muğlim Bağatar, Afşin Karyağdı, Ali Faik Aydın, Caner Yenilmez, Emrah Bektaş. Kadıköy’den Cem Gümüş, Subaşı’ndan Hulusi Aydemir, Özcan Keskin, Mahmut Çınar, Kenan Dağaşan, Mustafa Yurt, Bülent Karasu, Tavşanlı’danYusuf Cengiz, Kaytazdere’den Ercan Reyhan. Teşvikiye’den Mustafa Küçükalran, Koru’dan Erkan Başkan, Esenköy’den Hasan Gürkan, Taşköprü’den Oral Akoğlu, Serhat Teber, Kağan Akgün.