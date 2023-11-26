AK Parti Yalova'da temayül heyecanı

AK Parti Genel Merkezi tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak belediye başkan adaylarının belirlenmesi adına düzenlenen temayül yoklaması Yalova’da da gerçekleştirildi.

Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen temayül yoklamasında teşkilat üyeleri Yalova’daki mevcut belediye başkanlarının yanı sıra ilçe ve beldelerde başvuruda bulunan aday adaları için teşkilat üyeleri görüşlerini dijital ortamda belirti. Mevcut başkanların yanı sıra 35 aday adayını bulunduğu kentte temayül heyecanı yaşandı.

AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, yaptığı açıklamada, “Saat 10.00’da sistemimiz açıldı. Saat 04.00’e kadar devam edecek. Bu süreçte teşkilatımızda, partimizde daha önceden görev yapmış, il başkanlarımız, milletvekillerimiz, şuanda çalışan teşkilatımızdaki arkadaşlarımızın hepsi bulundukları ilçelerde belediye başkanlarının temayül yoklamasına katılıyorlar. Allah nasip ederse saat 04.00’te de bitecek. İkinci defa elektronik temayül yapıyoruz. Genel merkezden bütün oy kullanacaklara tanımlanan birer kart var. Orada 4 tane soruları var mevcut belediye başkanı hakkında. Memnun musunuz, teşkilatla arası nasıl gibi sorulara cevap verdikten sonra o mevcut belediye başkanının haricinde görmek istediğiniz 2 kişi var mı belediye başkanı adayınız diye soruyorlar. Teşkilatımızdaki arkadaşlarımız da bunlara cevaplarını yazıp genel merkeze gönder tuşuna basıp gönderiyorlar. Temayül sonuçları 81 ilimizde saat 04.00’te bitecek. Genel merkez elektronik ortamda bunları görecek. Bütün Türkiye’deki AK Parti teşkilatlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Eski İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu’nun temayüle Yalova Koordinatörü olarak katıldığı belirten Güçlü, “Temayülde Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, MKYK Üyesi Sema Pişkin, Mehmet Ali Bey Gençlik Kollarından Genel Merkez tarafından görevlendirilmiş olarak şu anda Yalova’da görevlerinin başındalar” dedi.