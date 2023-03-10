AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü oldu

YALOVA (İHA) – AK Parti Genel Merkezi tarafından Yalova İl Başkanlığı’na Umut Güçlü atandı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından milletvekilliği aday adaylığı için AK Parti İl Başkanlığı görevinden istifa eden Muğlim Bağatar’ın yerine geçecek yeni isim belirledi. Yapılan değerlendirme sonucunda İl Başkanlığı’na Umut Güçlü getirildi.

Güçlü, 11 Mart 2023 cumartesi günü (yarın) saat 14:00’te devir teslim töreninde görevi devralacak.