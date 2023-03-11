AK Parti Yalova İl Başkanlığında devir teslim töreni

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yalova İl Başkanlığı görevine atanan Umut Güçlü, düzenlenen törenle görevi devraldı.

Güçlü, ilk olarak İl Başkanlığı makamında düzenlenen törende, milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden Muğlim Bağatar’dan görevi devraldı. Ardından Merkez İlçe Konferans Salonu’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Güçlü, 11 yıldır sürdürdüğü Merkez İlçe Başkanlığı görevini sürecinde yanında olan mahalle başkanları ve teşkilat üyelerine teşekkür etti. Yalova’da seçimlere iddialı bir şekilde gireceklerini açıklayan Güçlü, şöyle konuştu:

“Yalova’da öncelikli hedefimiz genel seçimlere 2, 3 milletvekilliği için en iddialı şekilde girmek. Sayın Cumhurbaşkanımızın bana söylediği ve siz teşkilat mensuplarına iletmemi istediği bir şey var. Aynen şöyle dedi, ‘Bana orada milletvekilliğini, belediye başkanlığını almadan buraya gelmeyeceksin. Ben de kendisine, ‘Emredersiniz efendim’ dedim. Sayın Cumhurbaşkanımızın morali çok iyi. Sakın bir üzüntüye, kafanızı hiçbir şeye takmayın. Bu ulvi göreve geldim. Gece geç saatlerde, 4.30 gibi Yalova’ya geldik. Allah sizleri inandırsın uyku gözlerime girmedi. Çünkü bu koltuğu partiye girdiğimden beri sabırla bekliyordum. Bu koltuğa gelirken insanlar değişti, mekanlar değişti, koltuklar değişti, her şey değişti ama benim içimdeki ateş hiçbir zaman sönmedi. Şuna inanın sizlere, partime yakışır bir il başkanı olacağım. Hiçbir pisliğin içinde benim adımı ismimi görmeyeceksiniz, sizlerin namusu şerefi benim üzerime emanet.”

Programa katılan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova milletvekilleri Meliha Akyol ve Ahmet Büyükgümüş de selamlama konuşması yaptı.

Devir teslim törenine İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek ve çok sayıda partili katıldı.