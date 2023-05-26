AK Parti Yalova milletvekilleri mazbatalarını aldı

14 Mayısta yeniden AK Parti’nden milletvekilliğine seçilen Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, mazbatalarını aldı.

Büyükgümüş ve Akyol, Yalova Adliyesi’ne çok sayıda partiliyle gelerek mazbatalarını İl Seçim Kurulu’ndan aldı. Adliye çıkışı gazetecilere açıklamada bulunan Büyükgümüş, yüzde 50+1 şartı nedeniyle pazar günü bir daha sandığa gidileceğini hatırlatarak, “Umut ediyorum ki aynı olgunlukta, aynı güzellikte bir demokrasi şöleni olarak ülkece bu süreci de tamamlamış olacağız. İlk turdaki sonuçlar gayet bizim açımızdan güçlü bir tablo ortaya koyuyor. Burada gönlü Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte atan tüm kardeşlerime sizler aracılığıyla bir kez daha seslenmek istiyorum. Mutlaka sandığa gitmemiz, mutlaka demokrasi şölenine katılmamız çok ama çok önemli. Biz burada artık kazanmanın da ötesinde güçlü, net bir sonuç almanın yanındayız. Oy yüzden sayın milletvekilimle, il başkanımızla, işte burada bir parçasını gördüğümüz bu güçlü teşkilatla birlikte 14 mayıstan itibaren durmadan, dinlenmeden çalışmalarımızı sürdürdük ve 28 mayıs Pazar gününe hazırlanıyoruz” dedi.

“Yalova’yı Türkiye’nin yıldızı yapacağız”

Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnşallah değerli bir sonucu bu güçlü teşkilatla alarak doğru adamla, Recep Tayyip Erdoğan ile yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. 28 mayısın ardından Recep Tayyip Erdoğan’dan alacağımız güçle Yalova’mıza hep birlikte hizmet edeceğiz. Yalova’mız için hep birlikte çalışacağız ve bu güzel şehri Türkiye’nin yıldızı yapmak konusunda da kararlılığımızla yola devam edeceğiz.”

“Şahlanışı Yalova’dan başlatacağız”

Yalova Milletvekili Meliha Akyol ise başarı bir seçim kampanyasını geride bıraktıklarını söyledi. Teşkilatın çalışması, halkın oylarıyla yeniden milletvekili seçildiklerini ifade eden Akyol, “Teşkilatımızın çalışması, halkımızın da bize oy vermesiyle, Rabbim bu görevi ikinci kez bize nasip etti. Allah hepinizden razı olsun. Teşkilatımızın çalışması bir efsaneydi. Bu Türkiye yüzyılının seçiminde çok örnek bir kampanya yürüttük. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Yalova’mızın ihyasını ve inşasını hep birlikte, sizlerle gerçekleştireceğiz. Şahlanışı Yalova’dan başlatacağız ve Türkiye’nin her yerinde göreceksiniz” diye konuştu.

“28 mayıs akşamı hep beraber kutlamamızı yapacağız”

AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ise seçim sürecinde ellerinden geldiğince en iyi şekilde çalıştıklarını söyledi. Yalova’da 2 milletvekilini tekrar aday gösterip tekrar seçilmelerinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Güçlü, “İnşallah 28 mayısta vatandaşlarımızın takdirleriyle cumhurbaşkanımızı yenide yerine geçireceğiz. 28 mayıs akşamı inşallah meydanda hep beraber kutlamamızı yapacağız. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” açıklamasında bulundu.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk da yapılanların bundan sonra yapılacakların teminatı olduğunu söyledi. 14 mayısta 3. Sıra aday olan Erhan Dede de kısa bir selamlama konuşması yaptı. Adliyeye Altınova Belediye Başkanı Metin Oral’ın yanı sıra çok sayıda parti de giderek mazbata heyecanına ortak oldu.