AK Parti'ye 3 milletvekili katıldı

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu ve Ünal Karaman, Gelecek Partisi'nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katıldı.

AK Parti'ye 3 milletvekili katıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu ve Ünal Karaman, Gelecek Partisi’nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun AK Parti’ye katıldı.

Ankara Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan Kongresinde İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu ve Ünal Karaman, Gelecek Partisi’nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun AK Parti’ye katıldı. Milletvekillere rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

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