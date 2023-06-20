AK Parti yerel seçimi kazanabilmek hedefine dört kolla sarıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar ve projeler hakkında ilçe başkanları, belediye başkanları ve il genel meclisi üyeleri ile ayrı ayrı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de yapılan bütün toplantılarda yerini alarak katılımcılarla fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda; Köy yolları, elektrik hatların, ilçelerde belediyelerin yürüttüğü projeler, yeni planlanan çalışmalar, teşkilatların genel durumları ve yapılacak olan seçimler dahil olmak üzere birçok konu detaylıca görüşüldü.

Başkan Yıldırım, toplantılardan sonra yaptığı açıklamada, hedefinin yerel seçimlerde kazanmak olduğunu ifade ederek, “Yerel seçimler, şehrimizin geleceğini şekillendiren en önemli adımlardan biridir. Bu seçimlerde kazanacağımız zaferle birlikte, hizmet anlayışımızı daha da ileri taşıyacak ve projelerimizi hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın beklentilerini dikkate alarak, şehrimizi daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha kalkınmış bir yer haline getirmek için çalışacağız. Bilinmelidir ki, sizlerin desteği ve güveniyle elde edeceğimiz zafer, sadece parti başarısı değil, şehrimizin başarısı olacaktır. Sizlerin sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve geleceğe umutla bakmanızı sağlamak için elimizden geleni yapacağımızdan şüpheniz olmasın” dedi.