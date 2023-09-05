AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz: 'AK Parti siyaseti ideolojileri ön plana çıkaran bir siyasi hareket değildir'

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, “AK Parti siyaseti ideolojileri ön plana çıkaran bir siyasi hareket değildir. Bizler insana hizmeti her şeyden önce belirleyen, insana hizmeti her şeyin önünde tutan bir siyasi görüşüz” dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sakarya’ya gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, ilk ziyaretini Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne gerçekleştirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yenilik ve projelerden bahseden Yüce, şehrin birçok farklı kültürde insanı barındırdığını aktardı. Yüce, "Şehrimiz, ülkemizin en önemli illerinden birisi. İlçelerimizle birlikte çok ciddi bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Birçok farklı kültürü barındırdığımız bu şehirde bereketli toprakları işliyor, sanayi kollarını destekliyor, tarıma yön veriyor, spor da başarıdan başarıya koşuyor, turizm de vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Farklı farklı birçok koldan her yere dağılan Sakarya’mız kendini her zaman ön planda tutmaya devam ediyor. Bu kadar başarının en tepesinde Sayın Cumhurbaşkanımız yer alıyor. O bizlerin başında olduğu sürece daha çok başarıya koşmaya devam edeceğiz” dedi.

“AK Parti siyaseti ideolojileri ön plana çıkaran bir siyasi hareket değildir”

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, “Sakarya’ya yapılan hizmetleri konuşalım diye bugün Sakarya’mızda bir program yaptık ve sizlerle birlikteyiz. AK belediyeciliğin önemli konularını bugün Sakarya’da konuşacağız. Bu seyahatleri şüphesiz belediyecilik örneklerini yerinde görmek, o projelerin zorluklarını konuşmak ve deneyimlerimizi onlara aktarmak adına yapıyoruz. Bizler 2024 yerel seçimlerine yönelik bir çalışma amacı ile burada değiliz. Çünkü bizler, seçim çalışmalarına 1 Nisan 2019 tarihinde zaten başlamıştık. AK Parti siyaseti ideolojileri ön plana çıkaran bir siyasi hareket değildir. Bizler insana hizmeti her şeyden önce belirleyen, insana hizmeti her şeyin önünde tutan bir siyasi görüşüz. Hak, hukuk, yasalara bağlılık, insana öncelik veren, insanın hayatının konforunu birinci önceliği olan bir siyasi topluluğuz. Biz siyasetimizi yaparken Allah’ın rızasını kulun duasını kazanmak için yapıyoruz” diye konuştu.

“Bunların hepsi birer ekip işi”

Partinin vatandaşlara yönelik yenilikçi bir düşünceyle hareket ettiklerini aktaran Yılmaz, “Desteklerimizi hiçbir zaman esirgemeyeceğiz. Değerli çalışma arkadaşlarımıza bu göstermiş oldukları çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. Bunların hepsi birer ekip işi. Maksimum verimi almak adına yaptığımız çalışmalara dört elle sarılmanın verdiği güç ile hareketlerimizi şekillendiriyoruz. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Sakarya’mızın verdiği bu güçlü desteğe de bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu önemli teveccühe karşı nasıl daha fazla çalışabiliriz bunu düşüneceğiz. Ben bu önemli duygularla hepinizi bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum” şeklinde konuştu.