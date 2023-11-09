AK Parti Yıldırım teşkilatında yeni yönetim kadrosu belli oldu
Bursa'da AK Parti Yıldırım ilçe teşkilatında yeni yönetim kurulu listeleri belli oldu.
Bursa’da AK Parti Yıldırım ilçe teşkilatında yeni yönetim kurulu listeleri belli oldu.
AK Partiyi Bursa Yıldırım’da yerel seçimlere götürecek olan yeni yönetim kadrosu açıklandı.
Teşkilatın yeni yönetim kurulu listesinde Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Kadın Kolları Başkanı Fatma Zehra Yekeler, Gençlik Kolları Başkanı Rüştü Maviçiçek oldu.
Yıldırım İlçe Asil Yönetim listesi, “Ahmet Ekiz, Ahmet Hoçka, Aydın Özdemir, Aydın Dündar, Bayram Güvercin, Cihat Bayraktaroğlu, Ebru Demirci, Elif Canpolat, Enes Türkoğlu, Erkan Karadeniz, Eşref Özdemir, Feyza Pandır, Gülşen Uysal, Kadir Batmaz, Muhammed Fatih Bozkurt, Murat Öztürk, Musa Bayram, Mustafa Dilsiz, Mustafa Kılıç, Osman Kahraman, Ömer Güne, Özgür Çelik, Özlem Paşaoğlu, Raşit Yılmaz, Sena Polat, Serkan Oktay, Tayyibe Bayat, Yasin Uğur, Zekeriya Yıldız” olarak açıklandı.
Yedek yönetim ise, “Oğuzhan Aydoğdu, Adem Adıgüzel, Ali Tunç, Erol Hazar, Fikret Kirişçi, Ferhat Bozkurt, Yakup Çukur, Mehmet Fatih Şimşek, Safa Özkan, Murat Baktımur, Serkan Demir, Abdulmuhtalip Okuyucu, Necip Güler, Osman Nuri Bayram, Bülent Torun” olarak belirtildi.