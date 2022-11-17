AK Parti yönetim kurulu toplandı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Parti binasında yapılan toplantıda bir dizi gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda yönetim kurulu üyelerine konuşan Başkan Yıldırım, “Haftalık olağan il yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Gündeme dair konular ve teşkilat çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunuyoruz. Vatandaşların takdiri ile bu koltuklarda oturuyoruz. Bu doğrultuda 2023 için aralıksız bir şekilde çalışıyoruz. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah. Çalışma arkadaşlarımıza da çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ardından yönetim kurulu üyeleriyle çeşitli istişareler yapılarak toplantı sona erdi.