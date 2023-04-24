AK Partiden esnaf ziyareti

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer esnaf ziyaretleri çerçevesinde ilçe halkı ile bir araya geldi.

Başkan Yıldırım ve Başkan Suer, milletvekili adayları ile Gölpazarı esnafını ziyaret etti. Ziyaret esnasında ilçe esnafının talep ve şikâyetlerini dinleyen Başkan Suer, “Ülkece girdiğimiz seçim sürecinden alnımızın akıyla çıkmayı nasip etsin Rabbim. Sizlerin desteği ve hevesi ilçemizin hızla gelişmesine sebep oluyor. Elimizden geleni tüm heyecanımızla sizler için yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.