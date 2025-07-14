Ak Partili Başkan Mudanya Belediyesi'ne sordu: 'Nereye gitti 312 milyon lira'

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, CHP’li Mudanya Belediyesi’nin "Hasköy’de soğuk hava deposu yapacağız" diyerek 312 milyon lira değerindeki mülkünü sattığını belirterek, "Belediye mülkünü blok olarak sattılar. Ortada eser yok. Nereye gitti bu 312 milyon lira. Hani Soğuk Hava Deposu? 2024 yılı faaliyet raporunda yıllık reklam harcaman 13 milyon lira. Ancak bir yıl boyunca Mudanyalı gençlerin spor yaptığı amatör spor kulüplerine yaptığın destek sadece 95 bin lira. Halkımızdan gizlenen, takvimi belli olmayan, finansmanı belirsiz projelerle koca koca arazileri sermaye adı altında şirketlere devretmek, kamu yönetimi değil, elden çıkarma operasyonudur" dedi.

Mudanya Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı ikinci oturumunda alınan kararlar, herkesi endişeye sevk ettiğini ifade eden AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, "Belediye iştirakleri olan MUDAŞ A.Ş. ve Tarım A.Ş.’ye sermaye artırımı bahanesiyle belediyeye ait taşınmazların devredilmesi, kamu kaynaklarının akıbeti açısından kabul edilemez bir gelişmedir. Ne değişti de, daha iki ay önce 59 milyon liradan 181 milyon liraya çıkarılan MUDAŞ sermayesi, bugün tekrar 341 milyon liraya taşınmak istendi ve meclise getirildi? Mudanya Belediyesi’ne ait tam 16 adet taşınmaz, yaklaşık 96 bin metrekarelik alan, 160 milyon lira bedelle devrediliyor. Üstelik bu karar, hâlâ halkımıza açık, şeffaf ve hesap verilebilir bir gerekçeyle açıklanabilmiş değil" dedi.

AK Parti Meclis üyesi ve plan bütçe komisyonu üyesi Kaan Akbulut’un rapora şerh koyması boşuna olmadığını belirten Bayrak, "Meclis üyesi AK Parti grup sözcüsü Yusuf Alper Ömeroğulları’nın haklı uyarılarını da buradan tekrar ediyorum. Böyle giderse, belediyemizin elinde halka ait tek bir mülk dahi kalmayacak. Mudanya Belediyesi başkanı, bu taşınmazların atıl olduğunu, yatırım yapılacağını söylüyor. Ancak hangi mülkle ne tür yatırım yapılacak? Ne zaman yapılacak? Proje var mı? Gerçekleşme takvimi nedir? Yatırım yapılana kadar bu taşınmazlar nasıl değerlendirilecek? Bu devrin geri dönüşü olacak mı? Yoksa kaynak aktarımlarıyla çarçur mu edilecek? Bu kararlarla belediye şirketlerinin borç yükü hafifleyecek mi, yoksa mülkler elden çıkarken kamu borçları aynı mı kalacak? Bu sorulara açık, net bir cevap alamadık. Muğlak ifadelerle geçiştirildi. Olan yine Mudanya halkının geleceğine, malına mülküne oluyor" diye konuştu.

Geçtiğimiz 10 yıl boyunca CHP’li belediye başkanı Hayri Türkyılmaz’ın onlarca dönüm arsa arazi sattığını hatırlatan Bayrak, "Gelinen noktada Mudanya Belediyesi’nin işçilerinin maaşını veremeyecek duruma düşen, çöp arabalarından akan çöp sularının önleyemeyen, araçlarını yenileyemeyen bir belediye haline gelindi. Göreve gelir gelmez 59 mülkün satış yetkisini meclisten alan şimdiki başkan, Hasköy’de soğuk hava deposu yapacağız diyerek 312 milyon lira değerinde belediye mülkünü blok olarak sattı. Ortada eser yok. Nereye gitti bu 312 Milyon lira. Hani Soğuk Hava Deposu. 2024 yılı faaliyet raporunda yıllık reklam harcaman 13 milyon lira ancak bir yıl boyunca Mudanyalı gençlerin spor yaptığı amatör spor kulüplerine yaptığın destek sadece 95 bin lira" dedi.

’Gayrimenkuller üzerinden belediyecilik olmaz’ diyen Başkan Bayrak, "Başkan Dalgıç, bu taşınmazlar üzerinde GES (Güneş Enerjisi Santrali), yağhane, sera, meyve kurutma tesisi gibi projeler yapacaklarını ifade ediyor. Projeler üretmek güzel; ama Mudanya’nın taşını toprağını elden çıkarmakla, hâlâ planlama aşamasında olan projeleri gerekçe göstermekle belediyecilik yapılmaz. Halkımızdan gizlenen, takvimi belli olmayan, finansmanı belirsiz projelerle koca koca arazileri sermaye adı altında şirketlere devretmek; kamu yönetimi değil, elden çıkarma operasyonudur. Ayrıca, Başkan’ın "fındık fıstık parası geliyordu" diyerek kiralanan yerleri küçümsemesi, belediyeciliğin asli sorumluluğundan ne kadar uzaklaşıldığını göstermektedir. Kiralama geliri tatmin etmiyorsa, sözleşmeleri yeniden düzenlemek ve belediye lehine işletmek varken, doğrudan mülk devrine gidilmesi doğru değildir" şeklinde konuştu.

Bu kararlar yalnızca bugünün değil, yarının Mudanya’sını ilgilendirdiğini ifade eden Başkan Bayrak, "Satılan, devredilen ya da "sermaye artışı" bahanesiyle el değiştiren her taşınmaz, bizim çocuklarımızın ortak geleceğidir. Bugün bu mülklerin ne amaçla kullanılacağı belirsiz, ne zaman değerlendirileceği belirsiz, halkımıza ne getireceği belirsizdir. Ama bir şey kesindir: Halkın malı elden çıkıyor. AK Parti olarak biz bu sorumsuz yaklaşımı kabul etmiyoruz. Sözde "yatırım" adı altında yapılan bu işlemler, yönetim beceriksizliğinin üzerini kapatmaya yetmez. Belediyecilik, günü kurtarmak değil, kenti geleceğe hazırlamak demektir. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Mudanya’nın taşını toprağını sermaye adı altında bundan sonra şirketlere devretmeyin. Belediye kaynaklarını, önceki borçları kapatmadan yeni risklerle harcamayın. Kamuya ait mülkleri, günübirlik kararlarla elden çıkarmak yerine, halkın yararına üretken ve sürdürülebilir şekilde değerlendirin. Biz AK Parti olarak, bu kararların hem mecliste hem kamuoyunda takipçisi olacağız. Mudanya halkının hakkını, geleceğini, malını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Diyerek açıklamasını sonlandırdı" dedi.