AK Partili başkanlar Bayırköy'de bir araya geldi

Bilecik’te AK Partili belediye başkanları Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ev sahipliğinde bir araya gelen belediye başkanları projeleri hakkında fikir alışverişi yaptı. Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’dan katıldığı toplantıda şuan CHP’de olan Bilecik ve Bozüyük belediyeleri yerel seçimde tekrar AK belediyeciliğe geçirilmesi, mevcut belediyeler daha fazla bir oy artışıyla tekrar kazanılması gibi konular görüşüldü.