AK Partili başkanlar deprem bölgesinde

Bilecik’in ilçe ve beldelerinde görev yapan AK Partili başkanlar deprem bölgesine gitti.

Türkiye’de 11 ili vuran depremin ardından AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım öncülüğünde Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk deprem bölgesine gitti. Malatya’nın Hekimhan ilçesine başlı köyleri ziyaret eden heyet buradaki depremzedelerle uzun uzun sohbet etti. Ardından bir açıklama yapan Yıldırım, “11 ilimizi vuran ve hepimizi en derinden etkileyen yüzyılın felaketinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla tüm teşkilatımız ve belediye başkanlarımızla Malatya’dayız. İnanıyorum ki her zaman olduğu gibi devleti ve milletiyle beraber Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hep beraber bu sorununda üstesinden geleceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.