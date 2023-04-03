AK Partili başkanlar iftarda bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığında Ramazan ayı sebebiyle her akşam iftar sofraları kurulmaya devam ediyor.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığında Ramazan ayı sebebiyle düzenlenen iftar programına; AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Bilal Nalbant ve ilçe yönetimi, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Mayir Küçük ve ilçe teşkilatı, AK Parti Söğüt İlçe Başkanı Salim Avcı ve ilçe teşkilatı, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz katıldı. Program esnasında konuşma yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, “Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece ben inanıyorum ki başarı çıtamız üst seviyeye çıkacaktır. Davetimize icabet eden tüm teşkilat üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.