AK Partili Canbey'den Ayvalık'a müjdeli haberler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir dizi temaslarda bulunan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, ilçe halkına müjdeli haberler verdi.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanlık binasında partisinin İlçe Başkanı Ali Gür ve partilileriyle buluşan Mustafa Canbey, yaklaşan genel seçimlerinden AK Parti’nin açık ara farkla galip geleceğinden en ufak bir şüphesinin bulunmadığının mesajlarını verdi.

Partilileriyle yaptığı fikir alışverişinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, ilçe halkının merak beklediği toplu konutlar, doğalgaz, hastaneye atanacak doktorlar ve içme suyu konularını da masaya yatırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan “İlk Evim” projesi dahilinde Ayvalık’ta da 300 konutun Toplu Konut İdaresi tarafından inşa edileceğini kaydeden Canbey, çok yakında Ayvalık’ta da Toplu Konut İdaresi’ne başvuranlar arasında yapılacak kura ile belirlenecekler için inşaatların başlayacağını ve bu yöndeki programda herhangi aksaklığın bulunmadığını vurguladı.

Ayvalık’ın doğalgaz ile kavuşturulması için çalışmaların başladığını hatırlatan Mustafa Canbey, “Tabiki her alanda olduğu gibi bazen bazı aksaklıklarda karşımıza çıkabiliyor. Biz de bu aksaklıkların üstesinden gelebilmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Ama bu aksaklıklara rağmen hedefimizden sapmadık ve daha önce açıkladığımız gibi en yakın süreçte doğalgaz rahatlığını Ayvalıklı vatandaşlarımızla buluşturacağız. Tabi bu konuda Ayvalık Belediyesi’nden de destek bekliyoruz” dedi.

Ayvalık’ın en önemli sorunlarından birinin de devlet hastanesinde görev yapan doktor eksikliği olduğuna işaret eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey “Ayvalık Devlet Hastanemize yeni doktorlar atandı. Son iki ay içerisinde hastanemize 1 ortopedi, 1 radyoloji, 2 çocuk hastalıkları, 1 psikiyatri ve 1 kardiyoloji uzmanı atanarak göreve başladı. Yine önümüzdeki iki ay içerisinde de 1 cildiye uzmanının da atanmasıyla ilgili çabalarımız var. Bu uzmanımızda atandığı zaman Ayvalık’ta doktor sorunumuz kalmamış olacak. Bugün bakıldığında Balıkesir merkezdeki hastanelere bile doktor atamaları yapılmamışken, Ayvalık’a doktorlarımız gelmiş durumda.” ifadelerini kullandı.

“İnşallah Ayvalık susuz kalmaz”

Yaptığı basın toplantısında, DSİ tarafından Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’ne yapılması planlanan Karakoç Barajı ile ilgilide değerlendirmelerde bulunan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, “Karakoç Barajı tamamlandığında Ayvalık’ın içme suyu sorunu ortadan kaldırılacaktı. Fakat biz o dönemde bu sürecin ilerlemesini ve bakanlığımız tarafından gerekli çalışmaların yapılmasını beklerken, hem Ayvalık Belediye Başkanı hem de muhalefet milletvekilleri bir protesto eylemi başlattılar. Barajın yapılacağı alanda zeytin ağaçlarının taşınması planlanırken, buna bile karşı çıktılar. Ben o zamanlar, ‘Ayvalık’ın içme suyu ihtiyacı var. Bu ihtiyacı mutlaka karşılamamız lazım. Önümüzdeki dönemlerde Ayvalık susuzluk sorunuyla karşılaşırsa, bunun sorumlusu da bugün buna karşı çıkanlar olacaktır’ demiştim. Bugün içinde bulunduğumuz kuraklık sorunuyla ilgili Ayvalık Ziraat Odası’nda çiftçilerimizle buluşacağız. Bölgede sıkıntılı bir durum var. Çünkü Madra Barajı’nda su kalmadı. Eğer önümüzdeki dönemde beklediğimiz yağışlar olmazsa, daha sor bir süreç bizleri bekliyor. İnşallah böyle bir şey yaşamayız. Ayvalık inşallah susuz kalmaz. Çiftçilerimiz tarla ve bahçelerini rahat bir şekilde sulayabilirler. Ama biz böylesi rahat bir şekilde Ayvalık’ın içme suyu sorununu ortadan kaldırabilmek için çalışma yürütürken, bunun baltalanması ve bu hizmetin önüne geçilmesi de elbette vatandaşlarımız tarafından not edilmiştir diye düşünüyorum. Oysa biz Ayvalık’ın önünü açmaya çalışıyoruz. Ayvalık’ı daha iyi yerlere taşımaya çalışıyoruz. Bizim hizmet anlayışımız da böyle. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde inşallah ülkemize, milletimize, Ayvalık’ımıza ve Balıkesir’imize de hizmet etmeye, önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” diye konuştu.