AK Partili Elitaş: 'Deniz Baykal ülke menfaatini öne çıkaran önemli bir devlet adamıydı'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bu sabah vefat eden CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın evine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, "Ülkesini, devletini seven, çok önemli meselelerde parti menfaati yerine ülke menfaatini öne çıkaran önemli bir devlet adamıydı. milli bir duruşu vardı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bildirdi. Bu sabah Ankara’daki evinde 84 yaşında hayata gözlerini yumduğu öğrenilen Baykal’ın cenazesi, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinden tabutla çıkarılarak Bilkent Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Ardından gün boyu taziye ziyaretleri sürerken, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal ile Aslı Baykal’a evlerinde taziyede bulundu.

Yarım saate yakın süren ziyaretin ardından Elitaş, yaptığı açıklamada Deniz Baykal ile uzun hatıraları olduğunu belirterek, “TBMM’den 2002 yılında milletvekili olduğumda o da ana muhalefet genel başkanıydı. Ülkesini, devletini seven, çok önemli meselelerde parti menfaati yerine ülke menfaatini öne çıkaran önemli bir devlet adamıydı. Milli bir duruşu vardı” diye konuştu.

Baykal’a Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulunan Elitaş, “50 yıllık bir siyasi geçmiş içerisinde bulunan, hakikaten önemli hizmetlere imza atmış, katkı sağlamış, muhalefet olarak Türkiye ile ilgili meseleleri ifade ederken çok büyük katkılar sağladığına inanıyorum” dedi.

Açıklamasının ardından Elitaş, gazetecilerle bir sohbet ortamında her gün 150 kadar milletvekilini deprem bölgelerine göndermeleri nedeniyle Meclis faaliyetlerine 1 hafta ara verileceğini, EYT görüşmelerinin 21 Şubat’ta yapılacağını söyledi.

Öte yandan siyasiler, Baykal’ın evine ziyaret gerçekleştirmeye devam ediyor.

Ayrıca Baykal için salı günü CHP’de ve TBMM’de düzenlenecek törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze namazı kılınacağı ve Devlet Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.