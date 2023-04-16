AK Partili gençlerden Kızılay'a 'kan' desteği

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları mensubu gençler, Kızılay’ın azalan kan stokuna destek olmak için Çekmeköy’de Madenler Meydanında kurulan Kızılay kan bağışı noktasında kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay’ın son günlerde azalan kan stokuna destek olmak için AK Partili gençler bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları mensubu gençler, Çekmeköy’de Madenler Meydanı’nda bulunan Kızılay kan bağışı noktasında toplu halde kan bağışında bulundu. AK Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Muhammed Cem Çekerek de kan bağışında bulundu.

“Çekmeköy’den işaret fişeğini yaktık”

AK Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Muhammed Cem Çekerek, “Kızılay’ın yaptığı açıklamaya göre ülkemiz genelinde kan stoklarının kritik seviyelere indiğini üzülerek öğrendik. Acil şifa bekleyen hastalarımızın yetersiz kan stoklarından olumsuz etkilenmelerine biz AK Gençlik İstanbul ailesi olarak seyirci kalamayız. Bugün başkaları için acil olan kan ihtiyacının yarın bizim için ya da yakınlarımız için olma ihtimali yüksek. AK Gençlik ailesi olarak toplumsal duyarlılığa, dayanışmaya katkı sağlamak için her zaman elimizden gelen gayreti göstermeye özen gösteriyoruz. Bugün de ülkemiz genelinde ulusal kan stoklarının kritik seviye altına inmiş olması binlerce, belki yüz binlerce vatandaşımızın bu durumdan etkilenmesi durumuna kayıtsız kalmamak adına AK Gençlik İstanbul ailesi olarak inşallah bugünden itibaren harekete geçtik. Çekmeköy Madenler’de yer alan Kızılay kan bağışı noktasında AK Gençlik ailesi olarak bir araya geldik. Bugün kan bağışında bulunacağız. İstanbul’da Çekmeköy’den bizler işaret fişeğini yaktık. İnşallah İstanbul’un 39 ilçesinde de Kızılay noktalarında teşkilatımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız kan verme işlemine başlıyor. Önümüzdeki günlerde de tüm AK Gençlik ailesindeki kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, tüm vatandaşlarımızı, kan bağışı yapmaya engel rahatsızlığı olmayan herkesi Kızılay kan bağışı merkezlerine gitmeye davet ediyoruz” dedi.