AK Partili Gider: Necip milletimiz, tarihin hiçbir safhasında soykırım gibi acınası bir yönteme başvurmadı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Disney+ dijital medya hizmet sağlayıcısının ’Atatürk’ dizisini platformunda yayımlamama kararına tepki göstererek, “Hem şanlı tarihimiz hem de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, garez dışında hiçbir argümanı olmayan diaspora ve küresel kapitalizmin temsilcisi Disney başta olmak üzere; diğer kötü ağızlara malzeme edilmeyecek kadar temizdir. Necip milletimiz, tarihin hiçbir safhasında soykırım gibi acınası bir yönteme başvurmadığı gibi; düşmanına dahi aman dileyince merhamet edecek asalete sahiptir” dedi. CHP’nin bu konuyla ilgili sessiz kalmasını da eleştiren AK Partili Gider, “Başta soykırımı tanıyorum diyen İstanbul İl Başkanı ve yandaşları olmak üzere CHP’nin genel başkanı çıkıp bir çift söz söyler ve bir kere dahi olsa Atatürk’ün evlatlarına yakışır bir şekilde tepki gösterirler” diye konuştu.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Disney+ dijital medya hizmet sağlayıcısının ‘Atatürk’ dizisini platformunda yayımlamama kararına tepki gösterdi.

Türk milletinin tarihin hiçbir safhasında soykırım gibi acınası bir yönteme başvurmadığını belirten AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Türklerin, düşmanına dahi aman dileyince merhamet edecek asalete sahip olduğunu ifade ederek, “Hem şanlı tarihimiz hem de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, garez dışında hiçbir argümanı olmayan diaspora ve küresel kapitalizmin temsilcisi Disney başta olmak üzere; diğer kötü ağızlara malzeme edilmeyecek kadar temizdir. Necip milletimiz, tarihin hiçbir safhasında soykırım gibi acınası bir yönteme başvurmadığı gibi; düşmanına dahi aman dileyince merhamet edecek asalete sahiptir. Tehcir sürecinde, Çanakkale’de destan yazmakla meşgul olan Mustafa Kemal Atatürk’ü, yaşanmamış kirli bir olayla ilişkilendirmeye çalışanlara milletimiz tepkisini gösterecektir. Umuyoruz ki; başta soykırımı tanıyorum diyen İstanbul İl Başkanı ve yandaşları olmak üzere CHP’nin genel başkanı çıkıp bir çift söz söyler ve bir kere dahi olsa Atatürk’ün evlatlarına yakışır bir şekilde tepki gösterirler. Bu olay vesileyle; sadece Cumhur İttifakı olarak değil, toplumun tüm katmanlarıyla birliğimizi ve beraberliğimizi dünyaya gösterebilmek, bizleri mutlu edecektir” dedi.