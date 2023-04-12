AK Partili görme engelli vekil adayından Kadıköy esnafına ziyaret

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Cemal Donat, seçim çalışmaları çerçevesinde Kadıköy esnafını ziyaret etti. Donat daha sonra, aile sağlığı merkezinde bulunan sağlık çalışanlarının sorunlarını dinledi.

Seçim çalışmaları çerçevesinde AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Cemal Donat Fenerbahçe esnafını ziyaret etti. Donat, dükkanlara tek tek girerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnaf da görme engelli milletvekili adayı Donat’a desteklerini iletti. Kadıköy esnafı ziyaretlerinden dolayı Donat’a teşekkür etti. Daha sonra aile sağlığı merkezine geçen Cemal Donat, sağlık çalışanları ve aile hekimiyle sohbet ederek sorunlarını ve isteklerini dinledi. Görme engelli Cemal Donat seçim çalışmaları çerçevesinde saha çalışmalarına devam edeceğinin mesajını verdi.