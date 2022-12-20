AK Partili Günaydın'dan İmamoğlu yorumu 'Bir bardak suda fırtına kopartıyorlar'

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Günaydın, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni gezdi.

Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Günaydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aldığı 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası hakkında “Bir bardak suda fırtına kopartıyorlar. İnsanlar, mağdur oldukları zaman üzülürler. Bunlar ise çok sevinçli, sanki dört gözle bu kararın çıkmasını bekliyormuş gibiydiler“ dedi.

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Günaydın, dünyada ilk ve tek olarak gösterilen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni gezdi. Gezisi sırasında mumyalanmış deniz canlılarını inceleyen Günaydın, müzenin kurucusu ‘Balıkçı Kenan Balcı’dan balıklar ve sergilenen eserler hakkında bilgi edindi. Balcı ile birlikte müzeyi gezen Mustafa Günaydın, ziyaret sonunda Kenan Balcı’ya üstünde Türk Bayrağı olan bir masa isimliği hediye etti. Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Günaydın, müzenin Türkiye’de ilk ve tek olmasına dikkat çekerken Balıkçı Kenan’ın yalnızca Beylikdüzü’nde değil, Türkiye’de bir marka olduğunu dile getirdi.

“Bir bardak suda fırtına kopartıyorlar”

Başkan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, “Bir bardak suda fırtına kopartıyorlar. İnsanlar, mağdur oldukları zaman üzülürler. Bunlar ise çok sevinçli, sanki dört gözle bu kararın çıkmasını bekliyormuş gibiydiler. Ben de şaşkınım. Ben ceza alacağını düşünmüyorum ama şu var; ceza aldığı zaman Sayın Cumhurbaşkanımız ile kıyas yapamayız. Cumhurbaşkanımız, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir kitabındaki şiiri okuduğu için ceza aldı. Bu şahsiyet ise hakaret ediyor ve tehdit ediyor. Yargıya güvenmemiz lazım. Ben ceza alacağını düşünmüyorum. Bu benim kişisel fikrimdir” şeklinde konuştu.