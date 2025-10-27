AK Partili isimden İzmit Belediyesi'ne tepki

AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Köksal Gümüş, İzmit Belediyesi’nin 7 yıldır çöp sıkıntısını çözemediği söyleyerek, "Siz önce bir yılda hurdaya çıkıp, sanayide sıraya dizilen ve aylardır, yıllardır yedek parça hizmeti dışında bir işe yaramayan çöp arabalarının hesabını verin. Artık makyaj aktı, gerçek yüzünüz ortaya çıktı" dedi.

AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Köksal Gümüş, İzmit Belediyesi’nin 7 yıldır çöp sıkıntısını çözemediği, her dönem yeni çöp arabası alarak bu gerçeği unutturmaya çalıştığını ama bu araçların bir yıl geçmeden hurdaya çıkarak İzmit halkının parasının çöpe gittiğini açıkladı. Gümüş, "Belediyecilik, siyasette yol arkadaşlarını sırtından hançerlemeye benzemez. Vatandaşa doğru, şeffaf ve gerçek hizmet gerektirir. İzmit Belediyesi’nde maalesef Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de zaman zaman çevresine itiraf ettiği gibi gerçek belediyecilikten eser yok, sadece kirli siyaset yapılıyor. Göreve geldiği dönemde, ’Çöp arabası aldım’ diye hava atan, açık hava panolarında boy boy reklam yapan Fatma Hanım, 7 yıldır sokakları çöpten kurtaramadı. Şimdi aynı tiyatro yeniden başlıyor. Sokakları çöpten kurtaramadıklarını, yine çöp arabası aldık oyunuyla unutturmaya çalışıyor" diye konuştu.

"Artık makyaj aktı, gerçek yüzünüz ortaya çıktı"

Konuşmasını sürdüren Gümüş, "Siz önce bir yılda hurdaya çıkıp, sanayide sıraya dizilen ve aylardır, yıllardır yedek parça hizmeti dışında bir işe yaramayan çöp arabalarının hesabını verin. Hani İzmit kar edecekti. İzmit’in milyonlarını çöpe attınız. Şimdi aynı hikayeyle yine milleti kandırmaya çalışıyorsunuz. Ama artık makyaj aktı, gerçek yüzünüz ortaya çıktı. CHP delegesi yese de vatandaş yalanlarınızı yemiyor. Fotoğraflarda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ’Halkın malı’ diye tanıttığı ama ilk yılından sonra sanayiden çıkamayan, yedek parça haline dönüşen çöp kamyonlarının fotoğrafı görülüyor" ifadelerini kullandı.