AK Partili Kasapoğlu 'Şehitlere Saygı ve Filistin'e Destek Yürüyüşü'ne katıldı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli İrade Platformu öncülüğünde 308 sivil toplum kuruluşunun organizasyonunda "Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet" sloganıyla İstanbul Galata Köprüsü’nde düzenlenen yürüyüşe katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada Gazze’de 7 Ekim’den bu yana bütün dünyanın yalnızca izlediği bir soykırım ve katliamın yapıldığını belirterek, "İnsanlık onurunun yerle bir edildiği Gazze’de dünyanın gözü önünde bir katliam yapılmaktadır. Türkiye olarak ilk günden bu yana her platformda Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Tüm Orta Doğu, sonuçları itibarıyla yıkıcı bir geleceğe sürükleniyor. Bu kabul edilemez. Bunu engellemek ve bölgemizde kalıcı barışı sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Umarım dünya da bunu her şey için çok geç olmadan görür ve doğrunun, hukukun yanında yerini alır" dedi.

"Şehitlerimiz ve Gazze için buradayız"

Yürüyüşün amacına hasıl olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "İstanbul’da hem şehitlerimiz hem de Gazze için buluştuk. Katılım oldukça güzel. Her zaman olduğu gibi bugün de milletimizin vicdanı, yardımlaşma duygusu, ülkesine ve barışa olan sarsılmaz inancı en güzel şekilde ortaya çıktı. Buraya iradesini göstermeye gelen herkese şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.