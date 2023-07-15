AK Partili Makas: 'Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir'

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “’Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ demişti Mehmet Akif. Destanları da, o destanlara marşları da Türk milleti yazar. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de millet iradesinin vesayete, cesaretin ihanete karşı demokrasi zaferi, demokrasi destanı olmuştur. Zaferin de destanın da sahibi bizatihi Türk milletidir. Ülkenin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızarak gerçek emellerini 15 Temmuz 2016’da açığa çıkaran ve 251 kişiyi şehit eden FETÖ’nün kanlı darbe girişimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Türkiye’nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları dolduran vatandaşlarımızın desteği ile bertaraf ettik. Milletimiz tüm cihana, milli egemenlik ve demokrasisine candan bağlılığını ispat etmiş ve demokrasiyi 15 Temmuz’da bütün dünyaya göstermiştir. O gece milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz darbe girişiminde ölen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.