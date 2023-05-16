AK Partili Makas: 14 Mayıs seçimleri ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olsun

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası bir değerlendirme yaptı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, yaptığı yazılı açıklamada, “Türk siyasi tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden birisi olan, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerini ülkemizde olduğu gibi memleketimiz Çanakkale’de de vatandaşlarımızın yoğun katılımlarıyla gerçekleştirdik. Partimizin kuruluşundan bu yana geçen 21 yılda görüyoruz ki AK Parti Türkiye’nin en büyük partisi. Cumhur İttifakı’mız 322 Milletvekili ile Mecliste çoğunluğu sağlayarak iktidar oldu. Seçim sonuçlarından da görüldüğü üzere en yüksek oyu alan yine Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu süreç içerisinde Büyük ve Güçlü Türkiye’nin inşası için, asla durmadan büyük bir özveriyle çalışan; Milletvekili Adaylarımıza, Kadın ve Gençlik Kolları Teşkilatlarımıza, İlçe Teşkilatlarımıza, Mahalle Teşkilatlarımıza partimizin her bir kademesindeki yol arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Geçmiş dönemde birlikte çalışarak memleketimiz için sayısız projelere imza attığımız; Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan’a, Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyor, seçim sonuçlarının ülkemiz, milletimiz ve kadim kentimiz Çanakkale için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.