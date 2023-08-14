AK Partili Makas: Bir olduk, iri olduk, diri olduk, 22 olduk

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti’nin 22’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas’ın mesajında, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ şiarıyla 14 Ağustos 2001 yılında çıkılan bu kutlu yolculuğun 22. yılına ulaşmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Millete hizmet yolunda 22 yaşına giren partimize derinden bağlı teşkilatımızla, gece gündüz demeden ilk günkü heyecanımız ve inancımızla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, milletimizin refahı için 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda birçok alanda icraatlar ve eşsiz yatırımlar yapılmıştır. 2023 hedeflerimizi nasıl gerçekleştirdiysek 2053 ve 2071 hedeflerimize de dünyanın en güçlü kadroları olan AK kadrolarımızla birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz, edeceğiz. Aziz milletimizin teveccühü ve tartışılmaz takdirine mazhar olmuş, geleceğimizin teminatı AK Parti’mizin 22. yılını tebrik eder, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını dileriz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulduğu günden bu yana 22 yıldır davamıza omuz veren ve bu yolda bizimle canla başla yürüyen AK ailemizin tüm fertlerine şükranlarımızı sunuyor, ahirete irtihal eden dava arkadaşlarımızı da rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verildi.