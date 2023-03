AK Partili Turan: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun

TAKİP ET

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’yle ilgili ortak bir mesaj yayımladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’yle ilgili ortak mesajında, “Medeniyetimizde ve tarihimizde kadın, erkekle birlikte hayatın her alanında var olmuş, devletin kuruluşundan vatanın savunulmasına, üretimden aileye kadar tüm alanlarda en ön saflarda yer almıştır. Kadınlar, insanlığın daha güçlü bir şekilde ilerlemesinde, nesillerin yetiştirilmesinde aktif rol almıştır. Kadının olmadığı yerde başarı, kadın emeğinin dokunmadığı yerde düzen yoktur. Kadının olmadığı yerde hoşgörü ve sevgi yoktur. Çünkü kadın anadır. Onun içindir ki ülkemizin diğer ismi Anadolu’dur. İnsanlık tarihinin ilk öğretmenlerinden olan kadınlarımız, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle vatan ve bayrak sevgisiyle yetiştirdikleri nesillerle aslında geleceği de inşa ediyorlar. Bu nedenle kadınların toplum içerisinde daha çok yer alması, siyasette, ekonomide ve her alanda çok daha etkin yarınlarımızı daha güçlü kılıyor. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz reformlarla kadınların çalışma hayatı, eğitim, ekonomi, siyaset ve sosyal alanlardaki konumları güçlendirildi. Tüm dünyanın mücadele ettiği bir konu olan kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda, mücadelemizi sürekli artan bir çaba ile sürdürüyoruz. Kuruluştan kurtuluşa bu ülke için büyük emekleri olan kadınların, Türkiye Yüzyıl’ında da her alanda daha güçlü şekilde var olmalarını istiyor, bunun için çalışıyoruz. Bu vesile ile aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri, afetzede annelerimiz başta olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, esenlikler diliyoruz” ifadelerine yer verildi.