AK Partili Turan: Çan'da Anadolu Lisesi'nin inşaat süreci başladı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çan’a yapılacak 24 derslikli Anadolu Lisesi’nin inşaat sürecinin başladığını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çan’da Atatürk Mahallesi’nde yapılan Anadolu Lisesi’nin yaklaşık 6 bin 500 metrekare alana ve 24 dersliğe sahip olacağını belirterek, “Çocuklarımıza, gençlerimize yaptığımız hiçbir yatırım boşuna değil. Özellikle eğitim alanında yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çan’ımızda çok güzel bir Anadolu Lisesi yapılıyor. İhalesi ve yer teslimi yapılmıştı. Şimdi de inşaat süreci başladı. Okulumuz, beden eğitimi salonu, 180 kişilik konferans salonu, kütüphane, bilgisayar dersliği, görsel sanatlar dersliği, müzik dersliği, rehberlik servisleri, öğretmen ve zümre odaları, idari kısım, 150 metrekare yemekhane, 100 metrekare kantin ve fizik laboratuvarı gibi alanlara sahip olacak. Bunların yanı sıra, okul bahçesinde halı saha ve tribün kısmı bulunacak. Okul tamamlandığında öğrencilerimiz daha iyi şartlarda eğitimlerini alacaklar. Toplam maliyeti 50 milyonun üzerinde. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte öğrencilerimize ve Çan’ımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.