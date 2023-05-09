AK Partili Zafer Sırakaya, 'Yurtdışındaki seçmenlerimizin sayısının minimum 2 milyon seviyelerine ulaşacağına inanıyorum'

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Adayı Zafer Sırakaya, “Ben yurt dışındaki seçmenlerimizin 2018 yılında göstermiş oldukları 1 milyon 525 bin sayısındaki katılımın minimum 2 milyon seviyelerine ulaşacağına yürekten inanıyorum. Cumhur İttifakına verecekleri oy oranının da çok daha üst seviyelere yansıyacağına yürekten inanmaktayım” dedi.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala AK Parti İstanbul Milletvekili adayları 3 bölgede çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyon Başkanı ve milletvekili adayı olan Zafer Sarıkaya çalışmalarına Eyüpsultan ilçesinde devam etti. Sarıkaya, Eyüpsultan Tokatlılar Derneği’ni ziyaret ederek 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedi. Ziyaretin ardından yurt dışındaki seçimlerle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Yurt dışındaki vatandaşlarımızın sandığa gösterdikleri teveccühü yakinen gördüm”

AK Parti Milletvekili adayı Zafer Sırakaya, “Bildiğiniz üzere son döneme kadar yurt dışında bulunmuştum. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın 27 Nisan itibariyle sandığa gösterdikleri teveccühü yakinen görme imkanım oldu. Bugün itibariyle 760 bin vatandaşımızın sandığa gittiğini, öyle görünüyor ki 14 Mayıs tarihine kadar yurt dışındaki vatandaşlarımızın da geçen seneki seçimlere kıyasla yaklaşık yüzde 20 veya yüzde 30 oranında daha yoğun bir şekilde sandığa gittiklerine şahit olacağız. Yurt dışındaki bu heyecanın aynısını da Türkiye’de de görmekten memnun olduğumu ifade etmem lazım. Özellikle İstanbul mitinginde insanların fevç fevç Cumhurbaşkanımızın konuşmasının bitmiş olmasına rağmen hâlâ sahaya girme noktasındaki heyecanlarını gördük” dedi.

“Yurt dışında katılımın 2 milyon seviyelerine ulaşacağına inanıyorum”

Sırakaya konuşmasının devamında, “Aynı şekilde dün Gaziosmanpaşa’da ve bugün Eyüpsultan’da vatandaşlarımızın yoğun şekilde teveccühüyle karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımız özellikle esnaf ziyaretlerinde bizlere gönüllerini açıyorlar, kapılarını açıyorlar. Bu gördüğümüz heyecan, azim ve kararlılık 14 Mayıs için büyük bir müjdenin de beraberinde geldiğini gösteriyor. Ben yurt dışındaki seçmenlerimizin özellikle bu dönem içinde 2018 yılında göstermiş oldukları 1 milyon 525 bin sayısındaki katılımın minimum 2 milyon seviyelerine ulaşacağına yürekten inanıyorum. Bu katılımla birlikte özellikle Cumhur İttifakına verecekleri oy oranının da çok daha üst seviyelere yansıyacağına yürekten inanmaktayım” ifadelerini kullandı.

“En güzel cevabı biz 14 Mayıs günü sandıkta vereceğiz”

Eyüpsultan’daki ziyaretleriyle ilgili konuşan Sırakaya, “Eyüpsultan’da da bir kez daha Tokat’ımızın, memleketimin insanını, sevdamın başkenti olan insanların, beni gönüllerini açarak karşılamış olmalarını ve tüm bu çalışmalarda yanımızda bulunmuş olmaları ve yanımızda bulunmalarının vermiş olduğu heyecanın içerisindeyiz. Tokat, Anadolu demektir, Türkiye demektir. Türkiye insanıyla, Anadolu insanıyla, Tokat insanıyla Allah’ın izniyle birlikte Türkiye’ye karşı farklı hesaplar içerisinde olanlara karşı en güzel cevabı biz 14 Mayıs günü sandıkta vereceğiz ve bir kez daha Cumhurbaşkanımızın balkon konuşmasını yaparak tüm dünyaya hitap edeceği bir ortamın sağlanacağını göreceğiz” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanımıza karşı özel bir sevgi var”

Eyüpsultan Tokatlılar Derneği Başkanı Cuma Ergün, “Genelde bizim Tokatlılar olarak, Tokat’ımızda ve İstanbul’umuzda Cumhurbaşkanımıza karşı özel bir sevgi var. Burada her zaman ekseriyetle buna bir bağlılık var. Milletvekilimizin de aynı şekilde siyasetin içinde olması bizim sevgimizi bir nebze ve kademe daha artırıyor. O yüzden Allah’ın izniyle vekilimizin yanındayız. İnşallah ülkemize hayırlı uğurlu olur” diye konuştu.