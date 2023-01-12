AK Partisi Sözcüsü Çelik: 'İsveç'te terör örgütü PKK yandaşlarının düzenledikleri eylemde Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin hedef alınmasını lanetliyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç’in başkenti Stockholm’da terör örgütü PKK yandaşlarının düzenledikleri eylemde Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin hedef alınmasını lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resmi sosyal hesabında yaptığı paylaşımda, İsveç’in başkenti Stockholm’da terör örgütü PKK yandaşlarının düzenledikleri eylemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türkiye’nin hedef alınmasını lanetlediklerini bildirdi. İsveç makamlarının bu alçakça eyleme izin vermeleri asla kabul edilemez olduğunu ifade eden Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“NATO’ya üye olma talebinde bulunan bir devlette böyle bir hadisenin gerçekleşmesi vahimdir. Terörün eylem ve propagandasını engellemeyen bir ülkenin NATO savunmasına nasıl katkısı olacaktır. Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan bu çirkin eylemin sorumluları hakkında gerekenin yapılması İsveç makamlarının sorumluluğundadır. Terörle mücadele ettiğimiz gibi, teröre imkan sağlayanların da karşısında olacağız.”