Ak Portföy Bestseller koleksiyonun son kitabı 'Asya Nasıl Başardı?' raflarda yerini aldı

2005 yılından bu yana uluslararası finans ve yatırım literatürünü Türkçe’ye kazandıran Ak Portföy Bestseller Koleksiyonu’na yeni bir eser eklendi. Joe Studwell imzalı “Asya Nasıl Başardı?” raflarda yerini aldı.

Ak Portföy, Bestseller Koleksiyonu ile 2005 yılından bu yana dünyanın önde gelen akademisyen ve yatırım uzmanlarının kaleme aldığı 18 uluslararası Bestseller eseri Türkçe’ye kazandırdı. Ak Portföy’ün koleksiyonuna eklediği son eser “Asya Nasıl Başardı?” oldu. Kitapta; yazar, gazeteci, akademisyen ve aynı zamanda bir Uzak Doğu uzmanı olan Joe Studwell, dünyanın geleceğinde ana rolleri üstlenmeleri beklenen ülkelerin sürdürülebilir kalkınma için kullandıkları metotları mercek altına alıyor. Studwell’in Asya’da 9 ülkeyi kapsayan kapsamlı araştırması hem ekonomik gelişimin nasıl başarılabileceğini hem de gelişememenin temel nedenlerini bu ülkelerin deneyimleri üzerinden inceliyor.

“Asya Nasıl Başardı?”, 9 ülke ekonomisine ilişkin kapsamlı araştırmalarını, Batı’nın yanlış kanılarını çürüten, Asya’da gerçekte ne olduğunu ve neden olduğunu gösteren ve neden bazı ülkeler yükselirken diğerlerinin durgunlaştığını açıklığa kavuşturan erişilebilir, okunabilir bir anlatıya dönüştürüyor. Böylece dünyanın geleceğini şekillendireceğine inanılan bu bölgeyle ilgilenen herkes için vazgeçilmez bir kaynak kitabı olarak öne çıkıyor.

Koleksiyona ilişkin değerlendirmede bulunan Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, “Ak Portföy olarak bilginin ve finansal okuryazarlığın gücüne inanıyor, Türk halkının dünya literatürüne erişimini kolaylaştırmak için en seçkin kitapların Türkçe’ye kazandırılmasını sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Uzak Doğu’nun başarılı ve başarısız kalkınma girişimlerinden çıkarılabilecek sayısız dersi barındıran koleksiyonumuzun bu son eserinin de Türk okuyucuların beğenisini kazanacağına ve sürdürülebilir kalkınma odağında bir başucu kitabı olacağına inanıyorum” dedi.

Koleksiyon, ekonomi ve finans alanında farklı bir kaynak oluşturuyor

Ak Portföy, toplumun ekonomi ve finans alanında bilgi ve deneyimini artırma amacı ile başlattığı Ak Portföy Bestseller Koleksiyonu ile geniş bir hedef kitleye ulaşarak finansal okuryazarlığın ve bilgi ve analize dayalı yatırım bilincinin gelişmesine hizmet ediyor.

Koleksiyon projesi kapsamında bugüne kadar basılan 200 binin üzerinde kitap on binlerce okuyucuyla buluştu. Ak Portföy, bu koleksiyonla her biri rehber bir kitap olan çok sayıda uluslararası eseri Türkçe’ye kazandırdı.

Ak Portföy Bestseller Koleksiyonu’nun öne çıkan diğer eserleri ise şöyle açıklandı:

Algoritmik yatırımın öncüsü matematik dehası Jim Simons’un yatırım dünyasını kökten dönüştüren olağanüstü hikayesinin işlendiği “Piyasaların Şifresini Çözen Adam”

Blackstone’un efsanevi kurucusu ve CEO’su S.Schwarzman’ın Özel Sermaye Fonu’nun hikayesi "Paranın Kralı"

Kurucusu olduğu Oaktree Capital’le 2008 Krizinde yaptığı yatırımlarla efsane yatırımcılar arasına giren Howard Marks tarafından kaleme alınan "Dalgaları Yönetmek"

Michael Lewis’in 2000 yılından itibaren ABD konut balonunun oluşmasının yüzyılın en önemli ekonomik krizlerinden birine yol açışını anlatan "Büyük Açık"

Makaleleri kronolojik bir sırayla aktararak anlatan Carol Loomis’in dünyanın en büyük yatırımcılarından biri olan Warren Buffet’in 46 yılına ışık tutan “Dansla İşe Gitmek”

Nobel Ödüllü Ekonomistler Ackerloff ve Schiller tarafından kitle psikolojisinin piyasa balonlarına nasıl yol açtığını anlatan davranışsal ekonomi kitabı “Hayvansal Güdüler”

Derin tarih bilgisi ve riskin günümüzdeki görünümleriyle ilgili değerlendirmeleri aktardığı olağanüstü bilgi birikimiyle Peter Bernstein’in eseri "Tanrılara Karşı"

Aynı yazarın, insanlık tarihinin en müthiş saplantılarından biri olan altın tutkusunu anlattığı "Altının Gücü"