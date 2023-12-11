Ak Yatırım, kripto para platformu Stablex'i satın aldı

Ak Yatırım, kripto para platformu Stablex Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi’nin çoğunluk hisselerini satın aldı.

Ak Yatırım, kripto para platformu Stablex Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi’nin çoğunluk hisselerini satın aldığını duyurdu. Mayıs 2023’te gerçekleştirilen imza töreni ile Ak Yatırım çatısı altında faaliyetlerine başlayan Stablex, müşteri odaklı çalışmalarıyla Türkiye’de kripto para alanında hizmet verecek.

Stablex’in geleceğin dijital varlıklarının inşasında rol alması hedefiyle mevcut çalışmalarına ivme katacaklarını ifade eden Stablex Yönetim Kurulu Başkanı, Ak Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mert Erdoğmuş, “Önemli bir yatırım aracına dönüşen kripto para piyasasında güvenilir ve yenilikçi hizmet ihtiyacına yanıt sunmak üzere Stablex yatırımını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Stablex sektördeki mevcut deneyimi, imza attığı ilkler ve profesyonel hizmet anlayışıyla değerlerimizi yansıtıyor. Kripto para piyasasındaki dalgalanmaları güçlü bir altyapı, finansman, deneyim, insan kaynağı ve teknoloji ile yöneterek Stablex’i 2 yıl içerisinde en bilinen ilk 3 platform arasına taşıyacağız. Aynı zamanda dijital varlıklar ve yeni nesil ürünler aracılığıyla müşterilerimize en iyiyi sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Stablex CEO’su Turgut Güney ise “Stablex 2021 yılında geçmişten gelen güçlü bir finans tecrübesi ile geleceğin dijital varlıklarını oluşturmak üzere kuruldu. Sahip olduğumuz deneyim, yüzde 100 müşteri odaklılık ve profesyonel kadromuz ile kısa sürede ülkemize pek çok ilki kazandırarak bu alandaki başarımızı görünür kıldık. Türkiye’de kripto para alım satım platformları arasında ilk defa Demo hesap sunan platformuz. Yeni dönemde ise Stablex, Ak Yatırım çatısı altında, yenilikçi ve çevik hizmetlerini güçlendirirken, sektörün gelişiminde rol almaya da devam edecek” şeklinde konuştu.