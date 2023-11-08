Akademi dünyasının yeni mekanı: Zeyrek Akademi

Fatih Belediyesi UNESCO Dünya Miras Alanı’nda yer alan Zeyrek semtinde, lisans ve lisansüstü öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Zeyrek Akademi’yi hayata geçirdi.

Geleneksel ahşap ev dokusuyla, dar sokakları ve yokuşlarıyla ve bir zamanlar ilmin merkezi olmasıyla meşhur Zeyrek semti son zamanlarda büyük bir değişim yaşıyor. Fatih Belediyesi, bir yandan UNESCO Dünya Miras Alanında yer alan semtte sivil mimari ahşap binaları yeniden restore ederken diğer yandan kuruluşundan bugüne lisans ve lisansüstü öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bir merkez haline gelen Zeyrek Akademi’yi hayata geçirdi.

“Zeyrek Akademi’yle şehir araştırmalarını destekliyoruz”

Fatih’in tarihine, mimarisine, planlamasına, sanat tarihine, arkeolojisine, sosyal yaşamına ve somut olmayan kültür mirasına dair eğitim ve etkinliklerin düzenlendiği Zeyrek Akademi’nin bir marka haline geldiğini belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Hedefimiz kültür mirasımızı doğru, işlevsel ve estetik bir zeminde çağın ruhuyla buluşturabilmektir. Bu doğrultuda kültür politikamızı çok yönlü, bütüncül bir çerçevede oluşturduk. Şehir araştırmalarını ve akademik çalışmaları destekleyen Zeyrek Akademi, kültüre dair oluşturduğumuz bütüncül çerçevenin en iyi şekilde temsil edildiği birimlerimizden biridir” dedi.

Alanında önemli isimler ders veriyor

İstanbul’un Osmanlı dönemine ait ilk eğitim kurumu olan Molla Zeyrek Camii’nin hemen yanı başında bulunan Zeyrek Akademi, özellikle Suriçi İstanbul’un somut ve somut olmayan kültürel mirasını gençlere tanıtmak, tarihten gelen ilim merkezi sıfatını yeniden canlandırmak amacıyla pandemi döneminde kurulan ve kısa sürede akademik alanda hak ettiği yere ulaşan Zeyrek Akademi’de Prof.Dr. Azmi Özcan, Prof.Dr. Mehmet Akif Aydın, Prof.Dr. Suphi Saatçi, Prof.Dr. Mustafa Koç, Prof.Dr. İsmail Kara, Dr. Savaş Ş.Barkçin ve birçok akademisyen dersler verdi. Çağdaş Türk Düşüncesinin Ana Meseleleri, Basra’dan Bosna’ya Yaşayan Sinan, Bütün Yönleriyle Sömürgecilik, Hunlar’dan Cumhuriyet’e Hukuk Sürüvenimiz gibi seminerlerin yanı sıra Şehir Eskizleri atölyeleri yer aldı.

Ayrıca Prof.Dr. Özer Kamburoğlu’nun katılımıyla fotoğraf çekim ve düzenleme teknikleri, Prof.Dr. Turgay Anar’ın katılımıyla “İstanbul’un Edebiyat Mahfilleri” seminerlerinin de yer aldığı Zeyrek Akademi’de yine Sözlü Tarih Çalışması, Encümen Arşivi Çalışması, Harita ve Gezi Güzergahları çalışması da yapılıyor.

Tematik kültürel miras gezilerine yoğun katılım

Akademik seminerlerin ve eğitimlerin tamamlanmasıyla düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu tematik kültürel miras gezilerine katılan öğrencilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Düzenlenen geziler kapsamında; Prof. Dr. Suphi Saatçi ile Mimar Sinan Yapıları, Hayri Fehmi Yılmaz ile Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultanahmet Bölgesi, Arzu Ulaş ile Yeraltı Su Yapıları, Leyla Alan ile Türbeler, Canan Akhüsük ile Kapalıçarşı, Aylin Kartal ile 1. ve 2. Ulusal Mimarlık Mirası, Doç. Dr. Gülhan Benli ile Hanlar Bölgesi ve Alidost Ertuğrul ile Hamamlar gezisi yapıldı.