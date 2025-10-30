Akademi Ümraniye Moda ve Stil Okulu açıldı

Ümraniye Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Akademi Ümraniye Moda ve Stil Okulu" düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bu eğitim merkezinde; estetik ve fonksiyonel değerlere uygun tasarımlar yapabilen, moda ve marka bilinci yüksek, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli tasarımcıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir" dedi.

Kadınların mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı ve üretim yoluyla ekonomik hayata katılmalarını desteklemeyi amaçlayan merkezde, 15 farklı branşta 240 öğrenci eğitim görüyor. Tekstil, moda tasarımı, kalıp hazırlama, stil danışmanlığı ve dijital tasarım gibi alanlarda eğitim verilen okul, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu iş birliğiyle modern ekipmanlarla donatıldı. Açılış programına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Volkan Chih- Yang Huang, Ak Parti Genel Merkez Kadın Kollar Başkanı İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Ak Parti İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, kadınlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

"Akademi Ümraniye Moda Okulu’nda 15 farklı branşta toplam 240 öğrenci eğitim almaktadır"

Açılış programında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Akademi Ümraniye Moda Okulu’nda 15 farklı branşta toplam 240 öğrencinin eğitim aldığını söyleyerek, "Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde eğitime başlayan Moda ve Stil Okulu ile Tasarım Merkezi, kadınların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, üretim yoluyla ekonomik hayata katılmalarını desteklemek, akademik seviyeye ulaşmalarına imkan tanımak ve modanın yenilikçi dünyasında yer almalarını sağlamak amacıyla faaliyete geçmiştir. Bu eğitim merkezinde; estetik ve fonksiyonel değerlere uygun tasarımlar yapabilen, moda ve marka bilinci yüksek, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli tasarımcıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Akademi Ümraniye Moda Okulu’nda 15 farklı branşta toplam 240 öğrenci eğitim almaktadır. Eğitimler altı aylık dönemler halinde yürütülmekte olup, kursiyerlerin bir yandan mesleki becerilerini geliştirerek ev ekonomilerine katkı sağlamaları, diğer yandan akademik hedeflerine ulaşmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca, meslek edinmek isteyen kız öğrenciler burada kendilerini geliştirerek akademik kariyerlerine hazırlık yapabileceklerdir. Katılımcılar, modayı yakından takip ederek ortaya koydukları tasarımlarla hem üretime hem de toplumsal hayata değer katacaklardır" dedi.

Bu proje sayesinde kadınlar aile ekonomisine katkı sağlayacak

Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Volkan Chih- Yang Huang ise bu okul ile birlikte kadınların aile ekonomisine katkı sağlayacağını ifade ederek, " Bugün Ümraniye Belediyesi işbirliğiyle yürütülen kadınların güçlendirilmesi ve mesleki eğitim projesinin açılışı törenine davet edilmekten büyük bir onur duyuyorum. İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan hanımefendinin girişimi sayesinde Tayvan hükümeti tarafından proje kapsamında bağışlanan kadınlara yönelik profesyonel dikiş makineleri ve ekipmanlarının tümü teslim edilmiştir. Ümraniye Belediyesi’nin destekleriyle dikiş kursu başarıyla faaliyete geçmiş olup belediyenin işsiz veya iş arayan kadınlara mesleki beceriler kazandırma hedefi adım adım gerçekleşmektedir. Bu sayede kadınlar hem istihdam imkanlarına kavuşmakta hem de aile ekonomilerine katkı sağlamaktadır" diye konuştu.