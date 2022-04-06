Akademisyen ve öğrencilerine Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli görev

Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'na Trakya Üniversitesi damga vurdu. Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı'nın ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştığı organizasyonda Trakya Üniversitesinden pek çok isim yer aldı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 06.04.2022 20:47
  • Güncelleme: 06.04.2022 22:26
Akademisyen ve öğrencilerine Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli görev
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Macaristan’da düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’na Trakya Üniversitesi damga vurdu. Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı’nın ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştığı organizasyonda Trakya Üniversitesinden pek çok isim yer aldı.

Trakya Üniversitesi mezunları Yasemin Adar ve Bedia Gün’ün başarılarıyla damga vurduğu şampiyonada, milli takımda görev alan Trakya Üniversitesinden çok sayıda isim de tarihi başarı da pay sahibi oldu.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsa Sağıroğlu ile lisans ve yüksek lisans öğrencileri Efraim Kahraman, Turhan Arslantürk ve Buse Hopancı’ya 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli görev verildi.

Türkiye’nin kadınlarda takım halinde Avrupa Şampiyonu olarak tarihe geçtiği şampiyonada, Kadın Güreş A Milli Takımımızın teknik direktörlüğünü Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Efraim Kahraman yaparken Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Turhan Arslantürk Kadın Milli Takım Antrenörü, Fizyoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Buse Hopancı ise Kadın Milli Takım Fizyoterapisti olarak görev yaptı.

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsa Sağıroğlu da Athletic House Academy bünyesinde Güreş Milli Takımlar Atletik Performans Danışmanı olarak tarihi başarıda yer aldı.

İHA

SHA-Y
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yılmaz'dan Ramazan Ayı Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Ramazan Ayı Mesajı

Çatalca'da 'şehitlik' tartışması

Çatalca'da 'şehitlik' tartışması

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak

ŞAMPİYON Silivrispor

ŞAMPİYON Silivrispor

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri’den başlattı

Silivri'de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi

Silivri’de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çok Okunanlar
1
Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

2
Samet Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Samet Demir son yolculuğuna uğurlandı.

3
Uzunköprü'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı

Uzunköprü'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı

4
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

5
Meteoroloji, turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu

Meteoroloji, turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu

6
Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1930'dan bu yana değişmeyen lezzet

1930’dan bu yana değişmeyen lezzet

Başkan Yılmaz: 'Yat limanı projesi Silivri'ye çok yakışacak'

Başkan Yılmaz: ‘Yat limanı projesi Silivri’ye çok yakışacak’

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
DAHA FAZLA
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak

Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivri'de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Silivri’de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı