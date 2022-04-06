Akademisyen ve öğrencilerine Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli görev

Macaristan’da düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’na Trakya Üniversitesi damga vurdu. Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı’nın ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştığı organizasyonda Trakya Üniversitesinden pek çok isim yer aldı.

Trakya Üniversitesi mezunları Yasemin Adar ve Bedia Gün’ün başarılarıyla damga vurduğu şampiyonada, milli takımda görev alan Trakya Üniversitesinden çok sayıda isim de tarihi başarı da pay sahibi oldu.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsa Sağıroğlu ile lisans ve yüksek lisans öğrencileri Efraim Kahraman, Turhan Arslantürk ve Buse Hopancı’ya 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli görev verildi.

Türkiye’nin kadınlarda takım halinde Avrupa Şampiyonu olarak tarihe geçtiği şampiyonada, Kadın Güreş A Milli Takımımızın teknik direktörlüğünü Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Efraim Kahraman yaparken Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Turhan Arslantürk Kadın Milli Takım Antrenörü, Fizyoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Buse Hopancı ise Kadın Milli Takım Fizyoterapisti olarak görev yaptı.

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsa Sağıroğlu da Athletic House Academy bünyesinde Güreş Milli Takımlar Atletik Performans Danışmanı olarak tarihi başarıda yer aldı.