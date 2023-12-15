Akademisyenlere proje yazma eğitimi verildi

SUBÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından akademisyenlere yönelik olarak ‘Bilimsel Araştırma Projeleri Yazma Eğitimi’ düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Transfer Ofisi, akademisyenlere yönelik ‘Bilimsel Araştırma Projeleri Yazma Eğitimi’ düzenledi. Eğitimde, Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Derdiyok tarafından ‘TÜBİTAK ARDEB Projeleri Hazırlama’ başlığı altında nitelikli Ar-Ge projeleri yazma adımları ele alındı. Derdiyok, bilimsel araştırma projelerinde Ar-Ge içeriğinin oluşturulması, araştırma modellerinin geliştirilmesi, proje öneri formunun oluşturulması konularını örnekler üzerinden detaylandırarak anlattı.

Eğitimde, projenin özgün içerikte olması için araştırmacının güncel literatüre hakim olmasının gerekliliği ve mevcut çalışmaların kıyaslamalı şekilde ele alınmasının önemine değinildi. Proje başlıkları üzerinden özet, amaç ve hedefleri, özgün değer, yöntem, proje yönetimi, risk yönetimi ve yaygın etki için mühendislik, sağlık ve sosyal bilim alanlarından örnekler paylaşıldı. Proje önerilerinin değerlendirme ve desteklenme aşamalarındaki kritik hususlara değinildi. Eğitimin ikinci bölümünde Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı Öğretim Görevlisi Özlem Eryılmaz; TÜBİTAK destek programlarının tanıtımı, güncellemeler, başvuru öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar, elektronik başvuru süreçlerine ilişkin bilgiler paylaştı. SUBÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nden yapılan açıklamada 2024 yılında proje yazma eğitimlerinin devam edeceği ifade edildi.