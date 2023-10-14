Akademisyenlerin projelerine destek

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyenlerinin projeleri TÜBİTAK tarafından destekleniyor.

Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Işık’ın Araştırmacı, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (BARUM) Müdürü Doç Dr. Rafig Gurbanov’un danışman olduğu ve Arş. Gör. Kevser Kübra Kırboğa’nın yer aldığı ‘’STING’’ adlı TUBİTAK 1001 projesi, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 30 ay süre ile desteklenmek üzere TUBİTAK tarafından kabul edildi. Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ise projenin içeriği hakkında açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada teşekkürlerini de belirten Şükrü Beydemir, ‘’Sting projesi Dijital İkiz Yönelimli Derin Öğrenme ile Çocukluk Çağı Akut Lösemisi İçin İlaç Yeniden Konumlandırma ’Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi’ adlı TUBİTAK 1001 projesidir. Bu proje TUBİTAK tarafından destek alınması onaylanan bir projedir. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi adına daha da başarılı işlere adım atmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.