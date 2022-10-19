Akaryakıt istasyonları, elektrikli şarj ünitelerine kapılarını açıyor

Trugo şarj cihazları, 81 ildeki 400 Shell noktasında kullanıcılarla buluşacak.

Türkiye’de kullanıcılara kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim yaşatmayı hedefleyen TOGG, şarj cihazlarıyla ilgili endişeleri gidermek için stratejik anlaşmalar yapıyor. Daha önce Trugo markasıyla sektöre yüksek performans, hızlı kurulum ve geniş kapsam ağıyla giren TOGG, Bolu HighWay Dinlenme Tesisi’nde dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri altı cihazın kurulumunu gerçekleştirmişti.

Şarj üniteleri akaryakıt istasyonlarında

Yeni adımlar akaryakıt istasyonlarında atıldı. 600’den fazla yüksek performanslı Trugo şarj cihazı Shell istasyonlarında kullanıma sunulacak. Twitter’dan yapılan açıklamada "Shell ile Türkiye’deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz deneyim sunmak üzere stratejik iş birliğine imza atıyoruz. İş birliği kapsamında 600’den fazla yüksek performanslı Trugo şarj cihazı 81 ildeki 400 Shell noktasında kullanıcılarla buluşacak" denildi.