Akaryakıt istasyonunda araç alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Sakarya’nın Erenler ilçesinde panelvan tipi araç akaryakıt istasyonunda alev aldı. İstasyon çalışanları yangın tüpüyle müdahale etti, facianın eşiğinden dönüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Erenler ilçesi Erenler Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GFL 37 plakalı panelvan tipi aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden istasyon çalışanları yangın tüpleriyle olaya müdahale etti. Facianın eşiğinden dönüldüğü yangın ise cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, akaryakıt istasyonunda dumanlar yükselen araca görevlinin müdahale edişi yer aldı. Sonrasında ise araç istasyondan uzaklaştırıldı.